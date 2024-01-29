Προσωρινά κρατούμενοι, μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή, κρίθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη στο αυτοκίνητο του Αστυνομικού της Ομάδας ΔΙΑΣ, στα Χανιά.

Πρόκειται για δύο Έλληνες 55 και 57 χρόνων όπως έγραψε το Cretalive, σε βάρος των οποίων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, την περασμένη Πέμπτη, οπότε και οδηγήθηκαν ενώπιον Εισαγγελέα, ζητώντας προθεσμία για την απολογία τους.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν είχε λάβει χώρα στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης όταν εξερράγη ο αυτοσχέδιος μηχανισμός με δυναμίτιδα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το όχημα του 36χρονου αστυνομικού. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στην πυλωτή της διώροφης κατοικίας του αστυνομικού και από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές και σε δύο μοτοσικλέτες που ήταν σταθμευμένες στον ίδιο χώρο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο συνήγορος υπεράσπισης του 55χρονου δράστη, Αριστομένης Τζεβελέκος επεσήμανε ότι, “με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή αποφασίστηκε ως μέτρο δικονομικού εξαναγκασμού η προσωρινή κράτηση του πελάτη μου για 6 μήνες. Ο πελάτης μου αρνείται τις κατηγορίες και αναμένει την περάτωση της κύριας ανάκρισης. Από κει και πέρα να δικαστεί όταν θα έρθει η ώρα και να πει όσα έχει πει. Έκανε αίτημα πραγματογνωμοσύνης ότι ήταν και αυτός μαζί στο συμβάν. Δεν υπάρχει στοιχείο από τις κάμερες”.

