Χανιά: Νεκρός 47χρονος μετά από φωτιά σε σπίτι

Ο άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες που κλήθηκαν στο σημείο

Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας ένας 47χρονος σε οίκημα, στην περιοχή Κόκκινο Μετόχι, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας εντοπίστηκε από Πυροσβέστες που κλήθηκαν, καθώς νωρίτερα στο σημείο είχε εκδηλωθεί φωτιά. Να σημειωθεί ότι όταν οι πυροσβέστες έφτασαν, δεν υπήρχε ενεργή εστία στο χώρο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν άγνωστες.

Τη σορό του άτυχου 47χρονου παρέλαβε το ΕΚΑΒ ενώ φως στα ακριβή αιτία θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

