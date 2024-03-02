Χανιά: Δυο συλλήψεις για την μεγάλη πυρκαγιά στο Σέλινο – Αναζητούνται άλλοι τρεις

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν χθες οι υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων οι οποίο φέρεται να ευθύνονται για την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στο Δήμο Καντάνου Σελίνου στα Χανιά.

Παράλληλα τρεις ακόμη ημεδαποί αναζητούνται για την ίδια πυρκαγιά.

Σε κάθε έναν από τους δύο συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξίας 500 ευρώ ενώ αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή μεταξύ ανάμεσα στα χωριά Τεμένια και Βαμβακάδες και επεκτάθηκε καίγοντας δασική και χορτολιβαδική έκταση.

Το έργο της κατάσβεσης γρήγορα αποδείχτηκε δύσκολο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν μέχρι το πρωί της Παρασκευής να τη θέσουν υπό μερικό έλεγχο.

Στην κατάσβεση επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

