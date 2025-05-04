Χανιά: Δύο συλλήψεις για κλοπή, πλαστογραφία, ναρκωτικά και όπλα

Συνελήφθησαν στα Χανιά δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της κλοπής, της πλαστογραφίας και για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και όπλα. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων όχημα το οποίο ήταν προϊόν κλοπής και έφερε παραποιημένα στοιχεία, πιστόλι με γεμιστήρα, μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, φυσίγγια και ζυγαριά ακριβείας.

Η σύλληψη των δύο ημεδαπών, ενός άνδρα 44 ετών και μίας γυναίκας 36 ετών, πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Ειδικότερα, με βάση αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με χρήση οχήματος με παραποιημένα στοιχεία, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε η γυναίκα σε υπαίθριο χώρο τη στιγμή που παραλάμβανε ΙΧΕ αυτοκίνητο του 44χρονου, το οποίο, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, έφερε παραποιημένα στοιχεία, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και αποτελούσε προϊόν κλοπής.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του άνδρα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι (τύπου ρέπλικα) με γεμιστήρα, επτά αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) με μικροποσότητα κοκαΐνης, μικροποσότητα κάνναβης, αναδιπλούμενος σουγιάς, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, συσκευή σπρέι πιπεριού, ζυγαριά ακριβείας, μεταλλική συσκευή τρίφτη, γυάλινη επιφάνεια με ξυράφι και υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας, καθώς και κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: skai.gr

