Νταλίκα πήρε «παραμάζωμα» ταξί στην Αθηνών – Λαμίας (φωτογραφίες )

Το ταξί είχε σταματήσει στη ΛΕΑ - Σαν από θαύμα βγήκαν ζωντανοί οι 4 επιβάτες 

λαμια

Σοβαρό τροχαίο - ευτυχώς όχι θανατηφόρο - σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, όταν νταλίκα εμβόλισε ταξί, που είχε σταματήσει στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Το περιστατικό συνέβη στο ρεύμα προς Λαμία και στο 153,5 χλμ μεταξύ Λιβανατών και Αρκίτσας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το ταξί με τον οδηγό, τη σύζυγό του και τους γονείς της γυναίκας, είχε σταματήσει στη ΛΕΑ, όταν το μεγάλο όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, το εμβόλισε στο πλάι, ξεκινώντας από πίσω και σχεδόν μέχρι την πόρτα του οδηγού.

λαμια

Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, οι τέσσερις επιβάτες του ταξί βγήκαν περισσότερο τρομοκρατημένοι παρά τραυματισμένοι από τα συντρίμμια του οχήματος!

λαμια

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε στον τόπο του ατυχήματος και οι διασώστες πρόσφεραν πρώτες βοήθειες, ενώ το ηλικιωμένο ζευγάρι διακομίστηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης για περαιτέρω εξέταση.

