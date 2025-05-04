Χωρίς τις αισθήσεις της ανέσυραν το μεσημέρι πυροσβέστες μία 86χρονη γυναίκα μέσα από το σπίτι της, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες στο χωριό Άνω Ράχη Πρέβεζας.

Η άτυχη γυναίκα ζούσε μαζί την 91 ετών αδελφή της, η οποία πρόλαβε να βγει από το σπίτι, ωστόσο είχε σοβαρά εγκαύματα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, αλλά δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Μια έκρηξη της φιάλης υγραερίου ήταν η αφορμή, να ξεσπάσει φωτιά στο σπίτι, μέσα στο οποίο εγκλωβίστηκαν οι δύο άτυχες ηλικιωμένες αδελφές.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 10:00 και αμέσως ενημερώθηκε η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εξαπλώθηκε άμεσα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η σκεπή του σπιτιού.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πυροσβεστικά οχήματα από την Πρέβεζα, τα Ιωάννινα, το Θεσπρωτικό, τη Φιλιππιάδα και την Πάργα.

Το Ανακριτικό Τμήμας της Πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

