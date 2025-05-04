Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της Βέροιας, όταν ένα μικρό παιδί, περίπου 5 ετών, παρασύρθηκε από ΙΧ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, το παιδί βρισκόταν με τη γιαγιά του στον πεζόδρομο της αγοράς, ξέφυγε από την επίβλεψή της και έφυγε τρέχοντας προς την οδό Βενιζέλου.

Η γιαγιά και διερχόμενοι πολίτες προσπάθησαν να το σταματήσουν, αλλά το παιδί βγήκε στο δρόμο με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 47χρονη γυναίκα.

Ο 5χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας όπου και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και δεν εκπέμπει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του.

Η Τροχαία Βέροιας ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η παράσυρση του παιδιού.

Η οδηγός - σοκαρισμένη - υπεβλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε καθαρό.

Πηγή: skai.gr

