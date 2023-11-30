Λογαριασμός
Δύο νεκροί από πυρκαγιά σε αποθήκη στο Κορωπί

Πρόκειται για άνδρες ηλικίες περίπου 65 και 35-40 ετών. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

πυροσβεστικές δυνάμεις

Τις σορούς δύο ανδρών ανέσυραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο στο Κορωπί Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς σε παλιά αποθήκη με πάνελ στη θέση Σκουπέρη στο Κορωπί Αττικής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τις σορούς δύο ανδρών.

Πρόκειται για άνδρες ηλικίες περίπου 65 και 35-40 ετών. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Πυροσβεστική Νεκροί Κορωπί
