Χαλκίδα: Καρέ καρέ η διάρρηξη σε κατάστημα καφέ - Δείτε βίντεο

Διάρρηξη με κλοπή σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 17/04 σε κατάστημα καφέ στη Χαλκίδα.

Λίγα λεπτά πριν τις 23:00, η κάμερα ασφαλείας “πιάνει” τον διαρρήκτη ο οποίος έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του αφού σπάει το τζάμι της εισόδου, μπαίνει στο κατάστημα και πολύ γρήγορα πλησιάζει πίσω από τον πάγκο την ταμειακή μηχανή όπου αφαιρεί το συρτάρι με τα χρήματα και έπειτα τρέπεται σε φυγή.

Δείτε το βίντεο:

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος μόλις αντιλήφθηκε το τι έγινε και είδε καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη ειδοποίησε την αστυνομία ώστε να καταγραφεί το περιστατικό ενώ ανέφερε: “Ακολουθεί ταινία μικρού μήκους . . . Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρωταγωνιστή για την τόσο λεπτή δουλειά του . . . Απλά κ ένα σκούπισμα δεν θα ήταν άσχημο. . . Τόσα γυαλιά . . . Επίσης ευχαριστούμε για την πόρτα ήθελε φτιάξιμο κ ήταν στα σκαριά η υλοποίηση τής!!!

Υ.γ : ελπίζουμε τα χρήματα να έρθεις να τα πιεις σε καφέδες κ να τα φας σε μπουγάτσες . . . Ξέρουμε ότι σίγουρα σου αρέσουν . . .”

Πηγή: eviathema.gr



