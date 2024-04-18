Συνελήφθη 35χρονος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες χθες (17-4-2024), από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αερολιμένα Αθηνών κατά την άφιξή του στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος με πτήση από την Ελβετία, 35χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο.

Ο 35χρονος, κατηγορείται ότι τουλάχιστον από το 2021 και έχοντας την επίβλεψη ανήλικης που ήταν τότε 6 ετών, διατηρώντας σχέση με την μητέρα της, προέβαινε στις συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.