Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα και που κινούνταν στο ρεύμα Κοζάνη-Βέροια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, φωτιά σε νταλικα που μετέφερε αυτοκίνητα κι η οποία κινούνταν στο ρεύμα Κοζάνη Βέροια εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, λίγο μετά τις 2:15, στην Εγνατία οδό, περίπου 3 χλμ πριν τα διόδια Πολυμύλου, στο ύψος του χωριού Λεβέντη.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά των αυτοκινήτων που μετέφερε η νταλίκα, γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο των Κοιλων στην Παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης Βέροιας μέσω Δρεπάνου, ενώ κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα της Εγνατίας οδού από Βέροια προς Κοζάνη.

