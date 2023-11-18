Λογαριασμός
Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου σε αρκετά λιμάνια λόγω ισχυρών ανέμων

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία 

απαγορευτικό απόπλου

Ισχυροί άνεμοι πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, που σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ στα πελάγη, με αποτέλεσμα να έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου σε αρκετά λιμάνια.

Ωστόσο από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά όπως και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Από το λιμάνι της Ραφήνας δεν εκτελούνται τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες ενώ κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια για τα το Μαρμάρι. Από το Λαύριο δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια.

Κλειστές είναι οι γραμμές Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα, Ληξούρι Αργοστόλι, Λευκάδα-Μύτηκα Αιτωλοακαρνανίας, Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν πραγματοποιούνται εξάλλου τα δρομολόγια των πλοίων από Βόλο για Σποράδες και από Καβάλα για Πρίνο Θάσου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια από δυσμενείς καιρικές συνθήκες

