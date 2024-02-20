Βραβείο Κοινού στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας για τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα

Σπάνια οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν στα τραπέζια τους μαχαίρια και πιρούνια. Όταν δεν ήταν στερεές οι τροφές συνήθιζαν να χρησιμοποιούν κουτάλια που τα ονόμαζαν «μόστρα» ή «γλώσσα». Με ένα κομμάτι από κόρα ψωμιού, που το έλεγαν «μυστίλλη» απολάμβαναν ακόμη περισσότερο τα χειροποίητα εδέσματα.

Για τη σύγχρονη γαστρονομία τι πιο απολαυστικό από ένα κομμάτι φρέσκου καλοζυμωμένου και καλοψημένου ψωμιού, βουτηγμένου σε παρθένο ελαιόλαδο, μια νόστιμη σάλτσα ή μια εμπνευσμένη συνταγή.

Αρκεί τα αρτοπαρασκευάσματα να προέρχονται από τη «Μυστίλλη», το εναλλακτικό αρτοποιείο, το οποίο παράγει και προωθεί στην αγορά αρτοσκευάσματα με πρωτογενή ύλη τα άλευρα οσπρίων.

Ολόφρεσκα και μυρωδάτα ψωμάκια από ρεβύθια, φακές, χαρούπια, φασόλια, κοινώς από αλεύρι που αναμειγνύεται με αλεσμένα όσπρια. Λαχταριστά, εύγευστα, πολυβιταμινούχα, τα οποία προσφέρονται σε φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες.

Μην τα αναζητήσετε σε σούπερ μάρκετ ή καταστήματα delicatesen, μην ανατρέξετε σε τσελεμεντέδες ή εδεσματολόγια της Βέφας ή του Πετρεντζίκη, διότι απλούστατα παράγονται και διατίθενται αποκλειστικά από μαθητές και μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα στη Βάρη.

Τα παιδιά των τάξεων Α΄ και Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα είχαν την ευκαιρία να τα παρουσιάσουν στον διαγωνισμό «Εικονική Επιχείρηση 2024» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Junior Achievement Greece, στην Εμπορική Έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Κέντρο The Mall Athens.

«Φέτος, συμμετείχαμε και αποσπάσαμε το βραβείο κοινού στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας με προσανατολισμό στην Αειφορία «Envolve 2023» μας λέει η Αικατερίνη Μαργέτη, υπεύθυνη του μαθητικού προγράμματος. «Σε συνδυασμό με το αλεύρι ολικής άλεσης δημιουργήσαμε προϊόντα μοναδικής γεύσης, φτωχά σε γλουτένη και πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες».

Με περιβολή αρτοποιού η Τζένη, η Μαρία, η Μικαέλα, ο Μάνος, ο Πέτρος και τα άλλα παιδιά ενημερώνουν το κοινό και προσφέρουν τις αρτολιχουδιές στους επισκέπτες του εμπορικού κέντρου. Τα πλησιαζει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου, ενημερώνεται για τα πρωτεινούχα ψωμάκια και φωτογραφίζεται με ενθουσιασμό μαζί τους.

Η Ελευθερία Ανδρέου, καθηγήτρια του σχολείου προσθέτει: «Τα ψωμάκια αυτά απευθύνονται σε άτομα με ευαισθησία στη γλουτένη, σε πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, γαστρεντερικά προβλήματα, παχύσαρκα άτομα αλλά και χορτοφάγους, αθλητές, παιδιά και ηλικιωμένους, στους οποίους συνιστάται να προσλαμβάνουν υψηλότερη ημερήσια ποσότητα πρωτεϊνών».

Το μαθητικό αυτό πρόγραμμα, υπηρετεί τους στόχους 2, 3, 12 και 13 βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, λειτουργώντας με βιοκαύσιμα και χρησιμοποιώντας βιοδιασπώμενες υφασμάτινες συσκευασίες.

