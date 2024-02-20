Ρηματική διακοίνωση από το ΥΠΕΞ στην Τουρκία και επιστολές διαμαρτυρίας για τουρκική Navtex

Ρηματική διακοίνωση έχει ήδη επιδοθεί από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στην τουρκική πλευρά σχετικά με τουρκική Navtex και πληροφορίες που έχουν πρόσφατα δει φως δημοσιότητας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Επίσης, γνωστοποιούν πως έχουν σταλεί επιστολές διαμαρτυρίας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας στην αρμόδια υπηρεσία IΜΟ (Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό) και στον Ισπανό συντονιστή για τις Navtex της περιοχής της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Σε όλα τα κείμενα, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, απορρίπτονται τουρκικοί ισχυρισμοί και προβάλλεται νομική ορθότητα ελληνικών θέσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.