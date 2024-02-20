Τη μόνιμη εξίσωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων με ό,τι ισχύει για τους άλλους συγκοινωνιακούς φορείς, ζητά η ΟΙΤΛΕ. «Μας το είχε υποσχεθεί η προηγούμενη ηγεσία Υπουργών της Κυβέρνησης και τώρα άρχισαν να έρχονται τα… ραβασάκια των 595 ευρώ» δηλώνουν στο GRTimes.gr εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουρισμού, Ιδιοκτητών Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Ελλάδος.

Πανελλαδικές κινητοποιήσεις και για τα τουριστικά λεωφορεία, αύριο, Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, τα οποία τι ζητούν ουσιαστικά από την Κυβέρνηση; Να τηρήσει τις υποσχέσεις της και την άμεση υπουργική απόφαση για μείωση των τελών κυκλοφορίας όπως ισχύει για τους άλλους συγκοινωνιακούς φορείς (ΚΤΕΛ, Αστικά, Υπεραστικά λεωφορεία) οι οποίοι πληρώνουν τα μισά τέλη κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουρισμού, Ιδιοκτητών Τουριστικών Γραφείων & Λεωφορείων Ελλάδος (ΟΙΤΛΕ) «μέχρι και σήμερα, οποιαδήποτε προσπάθειά μας να συναντήσουμε τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χατζηδάκη, για να του εξηγήσουμε την αδικία που υφίσταται ο κλάδος μας εδώ και πολλά χρόνια, δυστυχώς έπεσε στο κενό.

Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, είχε δεσμευτεί απέναντι μας, για την μόνιμη και τελική διευθέτηση του ζητήματος της εξίσωσης των τελών κυκλοφορίας των Τουριστικών λεωφορείων με ότι ισχύει για τους άλλους συγκοινωνιακούς φορείς που χρησιμοποιούν τα ίδια λεωφορεία και πληρώνουν τα μισά (!) τέλη κυκλοφορίας σε σχέση με εμάς.

Δυστυχώς για ακόμη μία φορά η μη τήρηση της δέσμευσης της Κυβέρνησης προκαλεί την αγανάκτηση των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.

Τα… ραβασάκια των 595 ευρώ

Ένα από τα ‘αγκάθια’ με τα οποία είναι αντιμέτωπη η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουρισμού Ιδιοκτητών Τουριστικών Γραφείων & Λεωφορείων Ελλάδος είναι η μόνιμη μείωση των τελών κυκλοφορίας και η εξίσωση αυτών με τους υπόλοιπους συγκοινωνιακούς φορείς.

«Το μέτρο είναι άδικο, μιλάμε για αθέμιτο ανταγωνισμό για τις τοπικές κοινωνίες, και ενώ έχουμε τα ίδια αυτοκίνητα, με το ίδιο τιμόνι, τα ίδια παράθυρα, τα ίδια καθίσματα, εμείς πληρώνουμε εξ’ ολοκλήρου τα τέλη κυκλοφορίας, ήτοι 595 ευρώ ετησίως για το κάθε όχημα» δηλώνει στο GRTimes.gr ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουρισμού – Ιδιοκτητών Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Απόστολος Εμμανουηλίδης.

Για ένα δίκαιο αίτημα μιλάει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας Θράκης και Α’ αντιπρόεδρος της ΟΙΤΛΕ Μιχάλης Πεζίκογλου εξηγώντας στο GRTimes.gr ότι το 2019 είχαν πληρώσει κανονικά τα τέλη κυκλοφορίας για το επόμενο έτος (2020), ωστόσο στη συνέχεια προέκυψε η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα. «Και ενώ μας είχαν πει ότι θα μας επιστραφούν αυτά τα χρήματα από τα τέλη κυκλοφορίας που είχαμε πληρώσει και ήμασταν σε ακινησία, δεν μας επιστράφηκε τίποτα» προσθέτει.

Υπενθυμίζεται, ότι με παρέμβαση του τότε υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, για τα έτη 2021 και 2022, υπήρξε μείωση των τελών κατά 50%. «Φέτος, μας είχαν υποσχεθεί ότι θα παγιωνόταν με σχετικό νόμο, κάτι το οποίο δεν έγινε» επισημαίνεται.

Οι αυριανές κινητοποιήσεις

Έτσι λοιπόν, για αύριο, Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, με δεδομένη την κατάσταση που περιγράφουν παραπάνω επιχειρηματίες ιδιοκτήτες των τουριστικών γραφείων και λεωφορείων Ελλάδος, η ΟΙΤΛΕ προχωράει σε κινητοποίηση με τα οχήματα τους με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.

Στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθούν δυο συγκεντρώσεις, ανατολικά και δυτικά της πόλης. Συγκεκριμένα, τουριστικά λεωφορεία θα συγκεντρωθούν επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος του Γ.Ν. Ιπποκράτειο καθώς και επί της Γιαννιτσών, στο ύψος του εμπορικού mall ‘One Salonica’.

Όπως πληροφορείται το GRTimes.gr τουλάχιστον 200 τουριστικά λεωφορεία θα δώσουν δυναμικό ‘παρών’, ενώ εάν κινητοποιηθούν και ιδιοκτήτες από Χαλκιδική αλλά και πέριξ της Θεσσαλονίκης, τότε ο αριθμός των οχημάτων θα αυξηθεί.

Στη Βέροια, θα συγκεντρωθούν επί της οδού Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Σιδηροδρομικού Σταθμού, τουλάχιστον 60 λεωφορεία. Στο Βόλο, θα κατέβουν περίπου 20 λεωφορεία με σημείο συγκέντρωσης μπροστά από το Δημαρχείο Βόλου.

Στην Αθήνα, το σημείο συνάντησης των 200 περίπου οχημάτων θα είναι επί της Λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος του Athens Marriott Hotel ενώ στο Ναύπλιο η διαμαρτυρία των οχημάτων θα γίνει μπροστά από το κτίριο της Νομαρχίας.

Η ώρα συγκέντρωσης πανελλαδικά έχει οριστεί για τις 9 το πρωί και όπως δηλώνουν πηγές του κλάδου, εφόσον δεν βρεθεί λύση θα προχωρήσουν και σε πιθανό αποκλεισμό δρόμων αλλά και σε καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τους υπόλοιπους συγκοινωνιακούς φορείς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.