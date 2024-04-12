Βουλή: Αποσύρθηκε η νομοτεχνική για την συνεργασία ιδιωτών γιατρών με το ΕΣΥ

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την απόσυρση της νομοτεχνικής προσθήκης που έδινε το δικαίωμα σε ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων να συνεργάζονται με τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και κακή νομοθέτηση, τονίζοντας πως η διάταξη θα έρθει με τροπολογία την ερχόμενη εβδομάδα.

«Δεν θέλω να χαθεί μια μεγάλη μεταρρύθμιση σε μία διαδικαστική συζήτηση. Τη διαγράφω. Θα τη φέρω την άλλη εβδομάδα σε τροπολογία», επισήμανε ο Υπουργός, ενώ απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση τόνισε πως «το να ισχυρίζεστε ότι υπάρχει αιφνιδιασμός είναι καθαρό ψέμα». «Κατά τη δική μου γνώμη όλη αυτή η συζήτηση είχε προηγηθεί. Βλέπω τη βουλή ως πεδίο διαλόγου και όχι εγωισμού. Αφού το λέτε ότι δεν είχατε καταλάβει ότι θα κάνω κάτι τέτοιο, επειδή η δικιά μας κυβέρνηση έχει θεσπίσει τους κανόνες καλής νομοθέτησης και δεν θέλω να αφήσω καμία σκιά θα την φέρουμε την επόμενη εβδομάδα με τροπολογία», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης από τα κυβερνητικά έδρανα.

«Αυτό που περιγράψατε στην επιτροπή και φέρνετε εδώ είναι στην ουσία ένα άρθρο. Είναι αυτοτελές. Φέρτε τροπολογία και όχι δέκα λεπτά πριν με νομοτεχνική. Γιατί δεν είναι νομοτεχνική και φυσικά πρέπει να υπάρξει και η έκθεση του γενικού λογιστηρίου», επισήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αιφνιδιασμό. Για μία διάταξη νόμου με «συγκεκαλλυμένη τροπολογία που εγείρε και θέματα συνταγματικότητας» μίλησε ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ: «Είναι αιφνιδιασμός, όταν εισάγετε διάταξη νόμου στο πέρας του καταλόγου. Άρα οι βουλευτές δεν έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν».

Τις αντιρρήσεις τους εξέφρασαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον κ. Γεωργιάδη να τονίζει πως πρόκειται για μία μεταρρύθμιση που την «έχει ζητήσει σύμπας ο ιατρικός κόσμος» που τοποθετήθηκε στις επιτροπές.



Πηγή: skai.gr

