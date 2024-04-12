Στην πορεία των μεγάλων έργων, σε ζητήματα που αφορούν το σιδηροδρομικό δίκτυο, το FlyOver και την ηλεκτροκίνηση αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος έστειλε και μήνυμα συνέχισης του FlyOver, τις επόμενες δύο εβδομάδες παραδίδεται ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Επίσης η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης είναι πλέον θέμα μηνών.

Ειδικότερα, σχετικά με την εικόνα των μεγάλων έργων που είναι σε εξέλιξη, ο υπουργός υπενθύμισε, ότι «τέλος Ιανουαρίου, παραδώσαμε έναν μεγάλο άξονα, το Άκτιο-Αμβρακία» και προσέθεσε: «Ήταν δέσμευση της κυβέρνησης η οποία πραγματοποιήθηκε και τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του πρωθυπουργού. Ακολουθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες ο Ε65, που θα παραδοθεί στο σύνολο του μέχρι την Καλαμπάκα, και το μετρό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα παραδοθεί τον Νοέμβριο του 2024. Αποδεικνύουμε την αξιοπιστία μας σε αυτά τα οποία λέμε. Επιπλέον, θα ολοκληρωθεί και ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος το καλοκαίρι του 2025, έχοντας εκτελεστεί περίπου το 80% του έργου μέχρι το τέλος του 2024. Σας μίλησα συνεπώς για 4 μεγάλα έργα που, εν πολλοίς, θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2024. Κοντά στα μεγάλα έργα υπάρχουν και πάρα πολλά μικρότερα έργα, τα οποία παραδίδονται διαδοχικά στην ελληνική κοινωνία που βοηθούν πολύ στην καθημερινότητα του πολίτη, όπως για παράδειγμα η πεζογέφυρα στο Χαϊδάρι».

Όσον αφορά στην έγκαιρη υλοποίηση των έργων ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου.

Σχετικά με τα ζητήματα που προκύπτουν εν αναμονή της οριστικής απόφασης του ΣτΕ για το FlyOver στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός ανέφερε ότι «πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σεβόμενοι απολύτως το δικαίωμα που έχουν οι πολίτες να προσφεύγουν, καθώς και τις όποιες αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης. Συνεπώς, προετοιμάζουμε καλύτερα τον φάκελο, τον οποίο και θα υποστηρίξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα καλύπτοντας ως Πολιτεία τις αγωνίες και τους προβληματισμούς που εκφράζει η απόφαση του ΣτΕ».

Αναφερόμενος στον ΟΣΕ, ο υπουργός επισήμανε: «Την επόμενη διετία θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου σιδηροδρομικού φορέα, κάτω από τον οποίο θα βρίσκεται η ΕΡΓΟΣΕ και σημαντικό τμήμα της ΓΑΙΑΟΣΕ. Επιπροσθέτως έχουμε υποβάλει σημαντικά αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να αντλήσουμε αναγκαίους πόρους για την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου, αλλά και την επέκτασή του, αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους, ώστε η Ελλάδα να γίνει ένα logistic hub με εφαλτήριο τα λιμάνια της τα οποία αποτελούν τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα σε συνδυασμό με τη σύνδεσή τους με το σιδηροδρομικό δίκτυο».

«Ως εκ τούτου, πρέπει να αξιοποιήσουμε Ειδομένη, Προμαχώνα και Ορμένιο που είναι τα σύνορα της Ελλάδος, όσον αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο και τη σύνδεσή μας με την Ευρώπη, και να εξασφαλίσουμε περισσότερους πόρους -όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο- για την αναβάθμισή του», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι 250 ηλεκτρικά λεωφορεία θα κινούνται στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τις επόμενες εβδομάδες, στα οποία θα προστεθούν 300 λεωφορεία φυσικού αερίου στον στόλο της Αθήνας, 12 και 18 μέτρων, μέχρι το τέλος του 2025. Συμπληρωματικά, «ξεκινάμε διαγωνισμό για άλλα 750 λεωφορεία προκειμένου να αναβαθμιστεί η εξυπηρέτηση των πολιτών».

Σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι έχουμε 4 προγράμματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή. Το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» για Ι.Χ. οχήματα, ένα πρόγραμμα για τα ταξί, το «Φορτίζω Παντού» για την ενίσχυση των σταθμών φόρτισης, καθώς και ένα μικρότερο, «αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον» πρόγραμμα στην Αστυπάλαια προκειμένου όλη η μετακίνηση να γίνεται με ηλεκτρικά οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

