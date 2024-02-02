Τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε άνδρας στο Βοτανικό

'Ενας άνδρας 34 ετών αλβανικής καταγωγής βρέθηκε τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στις 03:45 τα ξημερώματα στην Ιερά Οδό στη συμβολή της με την Σπύρου Πάτση, στον Βοτανικό.

Ο 34χρονος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο "Γεώργιος Γεννηματάς" και φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν δυο κάλυκες, ενώ σε εξέλιξη ειναι οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του δράστη.

Πηγή: skai.gr

