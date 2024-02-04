Λογαριασμός
Δεύτερος σεισμός 3,5 Ρίχτερ τη νύχτα στα ανοιχτά της Σάμου

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 16 χιλιόμετρα βορειανατολικά του Καρλοβασίου Σάμου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,5 χιλιόμετρα.

Σεισμός ανοιχτά της Σάμου

Σεισμική δόνηση 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τη 01:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου.

Σύμφωνα με την αναθεώρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 16 χιλιόμετρα βορειανατολικά του Καρλοβασίου Σάμου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,5 χιλιόμετρα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, είχε σημειωθεί κι άλλη δόνηση μεγέθους 3,3 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σάμου, κοντά στα τουρκικά παράλια.

Πηγή: skai.gr

