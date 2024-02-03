Προβληματισμό προκαλεί η επανεμφάνιση της τρομοκρατίας ύστερα από χρόνια στο κέντρο της Αθήνας με τη μεταμεσονύχτια έκρηξη βόμβας απέναντι από το υπουργείο Εργασίας.



Aποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι δράστες παρουσίασε ο ΣΚΑΪ. Ο τρόπος με τον οποίο έδρασε η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα προδίδει καλή γνώση των μεθόδων των βομβιστών, με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά το διαθέσιμο υλικό από τις κάμερες της περιοχής.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε ότι μια τρομοκρατική επωνυμία δηλώνεται στο προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Είναι δύο τα τηλεφωνήματα, και έχουν γίνει είτε για να διαχωρίσουν τη θέση τους από την προηγούμενη τρομοκρατική ενέργεια στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδή, είτε για να αποπροσανατολίσουν και να θολώσουν τα νερά οι τρομοκράτες, όπως εκτιμούν τα στελέχη του αντιτρομοκρατικού επιτελείου. Και στα δύο τηλεφωνήματα ακουγόταν η ίδια φωνή, ενδεχομένως όμως να υπάρχει κάποιος συνεργός ωτακουστής της προειδοποίησης. Στο πρώτο τηλεφώνημα στην Εφημερίδα των Συντακτών αναφέρουν ότι θα γίνει μεγάλη έκρηξη στο υπουργείο Εργασίας επισημαίνοντας ότι η βόμβα είναι κρεμασμένη στα κάγκελα, χωρίς όμως να δίνουν χρονικό περιθώριο για την έκρηξη. Εκεί, όπως εκτιμά η ΕΛΑΣ, είναι πιθανή η παρέμβαση του συνεργού, και γίνεται το δεύτερο τηλεφώνημα στο OPEN προκειμένου να δηλωθεί το χρονικό περιθώριο και η τοποθεσία της βόμβας. Τα στελέχη του αντιτρομοκρατικού επιτελείου δεν αποκλείουν να υπάρχει παλιό «διευθυντήριο» που μετέφερε την τεχνογνωσία του σε μια νέα γενιά εκτελεστών.



Μέχρι στιγμής πάντως, η βόμβα απέναντι από το υπουργείο Εργασίας δεν φαίνεται να έχει κοινά στοιχεία με την αποτυχημένη απόπειρα στο Γουδή, ωστόσο στην ΕΛΑΣ δεν αποκλείουν «δεξαμενή» ίδιων προσώπων που χρησιμοποίησαν διαφορετικές επωνυμίες για να δείξουν μαζικότητα και πολλαπλασιασμό, είτε η αποτυχημένη ενέργεια στην έδρα των ΜΑΤ να προκάλεσε την αλλαγή της επωνυμίας για να μη συσχετιστούν με αυτή.



Σε ό,τι αφορά την βόμβα απέναντι από το υπουργείο Εργασίας πρόκειται για καλά μελετημένη ενέργεια με καλή τεχνογνωσία κατασκευής του ωρολογιακού μηχανισμού, κάτι που είχαμε πέντε χρόνια να δούμε. Υπήρξε μάλιστα γνώση για το πού θα κατευθυνθεί το ωστικό κύμα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των πυροτεχνουργών είχε τοποθετηθεί ποσότητα εκρηκτικής ύλης μεταξύ τριών και πέντε κιλών και βρέθηκαν υπολείμματα της τσάντας στην οποία βρισκόταν, η οποία δέθηκε στα κάγκελα με πλαστικό δεματικό. Μετά από όλη αυτή την προετοιμασία της βομβιστικής επίθεσης τα στελέχη του αντιτρομοκρατικού επιτελείου εκφράζουν φόβους ακόμα και για ένοπλο χτύπημα με πολεμικά όπλα όπως στο παρελθόν, όπως η 17 Νοέμβρη, ο Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας και η Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών.

Στο Χημείο θα διαπιστωθεί η σύσταση της εκρηκτικής ύλης. Στην περίπτωση που πέρα από τη ζελατοδυναμίτιδα υπάρχει και πλαστικό εκρηκτικό C-4, ενδεχομένως να σχετίζεται αυτή η ενέργεια στο υπουργείο με την ενέργεια στο Γουδή. Σημειώνεται ότι στην ενέργεια στην έδρα των ΜΑΤ βρέθηκε ατόφια η βόμβα και κάποια αποτυπώματα, τα οποία προσώρας πάντως είναι «ορφανά» δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ούτε συσχετισθεί με το χτύπημα στο υπουργείο Εργασίας. Για τον εκρηκτικό μηχανισμό απέναντι από το υπουργείο θα αρθεί και το τηλεφωνικό απόρρητο.

Σημειώνεται ότι η Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών είχε κάνει χτύπημα με παρόμοιο τρόπο στις 12 Δεκεμβρίου 2016, δεν υπήρξε τότε έκρηξη, υπήρξε απενεργοποίηση, με τη νέα τρομοκρατική οργάνωση να φαίνεται ότι παίρνει τη σκυτάλη. Το επιτυχημένο χτύπημα θα συνοδευτεί από προκήρυξη, με τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ να αναμένουν κάποια στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στις έρευνες.

Προβληματισμός επικρατεί και στον πολιτικό κόσμο για το τρομοκρατικό χτύπημα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξιχνιασθεί η υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

