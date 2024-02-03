Νέο τροχαίο στην Πανεπιστημίου - Σύγκρουση ταξί με ΙΧ

Νέο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Πανεπιστημίου στο ύψος της οδού Αμερικής.

Ένα ταξί, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με ΙΧ με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο η κίνηση είναι πολύ αυξημένη.

Το μεσημέρι του Σαββάτου έγινε ένα ακόμα τροχαίο επί της Πανεπιστημίου, όταν ΙΧ έπεσε πάνω σε φανάρι στο ύψος της οδού Σίνα.

