Το προφίλ των «βασικών υπόπτων» που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην περίμετρο της έδρας των ΜΑΤ, στο Γουδί, προσπαθεί να σκιαγραφήσει η αστυνομία, συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία από και προς κάθε κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Γιάννης Σουλιώτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους ενδείξεις ως προ την προέλευση του τηλεφωνήματος που έγινε στην εφημερίδα ΕΦΣΥΝ και την zougla.gr στις 12:25 το μεσημέρι της Δευτέρας. Όπως φαίνεται το τηλεφώνημα έγινε από κινητό τηλέφωνο το οποίο ενεργοποίησε μια κάμερα κινητής τηλεφωνίας κοντά στο σημείο που τοποθετήθηκε η βόμβα. Οι Αρχές προσπαθούν να ιχνηλατήσουν το στίγμα του συγκεκριμένου κινητού.

Το ύποπτο βαν

Την ίδια ώρα, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ερευνά και την παρουσία ενός λευκού βαν το οποίο εντοπίστηκε από τον αξιωματικό της υπηρεσίας να κινείται ύποπτα γύρω από την περίμετρο της εγκατάστασης αμέσως μετά το προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν από τις υπόλοιπες κάμερες που υπάρχουν κατά μήκους της οδού Κοκκινοπούλου - αφού οι κάμερες που υπάρχουν στο σημείο γύρω από την περίφραξη της έδρας των ΜΑΤ δεν λειτουργούν - αν πράγματι το βαν κινήθηκε κοντά σε χρόνο και χώρο στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Επιπλέον, εκτιμούν ότι ο βομβιστής που άφησε την μαύρη σακούλα μπορεί να βγήκε ή να μπήκε στην Πολυτεχνειούπολη αφού ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε μεσημέρι, κάτι ασυνήθιστο, και την ώρα που υπάρχει αρκετή κίνηση στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι ο μηχανισμός τοποθετήθηκε κοντά σε σημείο όπου υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων κάτι που προβληματίζει τις Αρχές για την κίνηση αυτή των δραστών αφού οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές σε περίπτωση που είχε γίνει η έκρηξη.

Τα σενάρια της αντιτρομοκρατικής

Η αντιτρομοκρατική έρευνά όλα τα πιθανά σενάρια βάση των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της ωστόσο, δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καθώς δεν συνηθίζεται σε περιπτώσεις που δεν εκρήγνυται ο μηχανισμός.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως γίνεται προσπάθεια δημιουργίας μια νέας οργάνωσης που βασίζεται σε παλιά υλικά και που τα μέλη της δέχονται συμβουλές και κατευθύνσεις από εμπειρότερα στελέχη του χώρου της ένοπλης βίας.



