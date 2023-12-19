Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση της 5ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας

Ολοκληρώθηκε η επιχειρησιακή εκπαίδευση που διεξήχθη στην ζώνη ευθύνης της 5ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας «V Μεραρχία Κρητών» με τη συμμετοχή τμημάτων και μέσων της αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας, της 1ης ταξιαρχίας αεροπορίας στρατού «Κιλκίς Λαχανά», 1 ζεύγους αεροσκαφών F-16 σε αποστολές εγγύς αεροπορικής υποστήριξης (ΕΑΥ) της Πολεμικής Αεροπορίας, 1 φρεγάτας και ενός αρματαγωγού του Πολεμικού Ναυτικού.

Η επιχειρησιακή εκπαίδευση περιέλαβε:

- Τη διεξαγωγή της τακτικής άσκησης μετά στρατευμάτων «Μίνωας - 23»

- Συνεκπαίδευση με το αρματαγωγό «Ικαρία» και

- Πλήθος επιχειρησιακών αντικειμένων.

Σκοπός της δράσης ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια και η προαγωγή της διακλαδικότητας και της κοινής επιχειρησιακής αντίληψης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.