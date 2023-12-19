Μαθητές και μαθήτριες του μειονοτικού δημοτικού σχολείου της κοινότητας του Κενταύρου Ξάνθης υποδέχτηκε σήμερα Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Τα κορίτσια και τα αγόρια της ΣΤ’ τάξης μίλησαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το σχολείο τους, τα μαθήματα, τα αθλήματα που τα ενδιαφέρουν και τη ζωή στο χωριό τους. Το Δημοτικό ήδη διαθέτει διαδραστικούς πίνακες, και τα παιδιά ζήτησαν οι εγκαταστάσεις να ενισχυθούν με ένα κλειστό γυμναστήριο κι ένα εργαστήριο φυσικής.





«Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Είναι σημαντικό να βλέπετε πού δουλεύουμε και το δικό μας γραφείο να είναι πάντα ανοιχτό. Γιατί κι εμείς προσπαθούμε πάντα το καλύτερο για εσάς, για τα σχολεία σας, και κυρίως τα σχολεία που είναι σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Πρέπει να σας προσέχουμε ακόμα περισσότερο, ώστε να αισθάνεστε ωραία στο χωριό σας, να θέλετε να μείνετε εκεί όταν μεγαλώσετε και να είναι η εμπειρία σας στο σχολείο όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη».





Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσαν δώρα στους μαθητές και συνομίλησαν με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για τη σχολική επίσκεψή τους στην Αθήνα, που περιλαμβάνει επίσης ξεναγήσεις στη Βουλή, την Προεδρική Φρουρά και στο Μουσείο της Ακρόπολης.



Τα παιδιά προσκάλεσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφτεί τον Κένταυρο και το σχολείο τους.

Πηγή: skai.gr

