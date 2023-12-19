Συνελήφθησαν 3 άτομα που λήστεψαν και πυροβόλησαν 19χρονο στο Ζεφύρι

Συνελήφθησαν, το βράδυ του Σαββάτου (16/12) από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής στην περιοχή του Ζεφυρίου, 3 άτομα, ηλικίας 34, 36 και 41 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία - κατά περίπτωση - για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία οι κατηγορούμενοι ευρισκόμενοι στο Μοναστηράκι, αφαίρεσαν το κινητό 19χρονου με χρήση σωματική βίας και διέφυγαν.

Αργότερα στην περιοχή του Ζεφυρίου, ο 41χρονος δράστης, ο οποίος επέβαινε σε αυτοκίνητο με συνεπιβάτες τον 36χρονο και τον 34χρονο, πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα το 19χρονο θύμα και το συγγενικό του πρόσωπο, οι οποίοι κινούνταν ομοίως με αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί, που κλήθηκαν στο σημείο, εντόπισαν το επίμαχο όχημα και οδήγησαν τους κατηγορούμενους στο Τμήμα Ασφαλείας Ζεφυρίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά. Μετά από έρευνα στην κατοχή τους και στο αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•12 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου,

•μαχαίρι και

•θήκη κυνηγετικού όπλου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

