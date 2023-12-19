Σβήστηκε φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Άλιμο

Σβήστηκε από την πυροσβεστική φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Άλιμο και συγκεκριμένα στην οδό Θουκυδίδου



Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα

Πηγή: skai.gr

Απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.