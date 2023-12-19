Λογαριασμός
Σβήστηκε φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Άλιμο

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα

Φωτογραφία αρχείου

Σβήστηκε από την πυροσβεστική φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Άλιμο και συγκεκριμένα στην οδό Θουκυδίδου

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα



Απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα
