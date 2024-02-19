Στην ανάληψη της ευθύνης για την αποστολή του φακέλου – βόμβα στα γραφεία της προέδρου Εφετών, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, προχώρησε η οργάνωση «Ένοπλη Απάντηση».
Στο κείμενο που ανάρτησαν σε αντιεξουσιαστικό ιστότοπο η οργάνωση απειλεί δικαστικούς λειτουργούς.
Ο φάκελος με τα εκρηκτικά εντοπίστηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας (12/2).
Υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος βρισκόταν στο δικαστικό μέγαρο για 10 ημέρες. Ως αποστολέας εμφανιζόταν ψευδώς η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και ως παραλήπτης η πρόεδρος Εφετών.
Πηγή: skai.gr
