Ανάληψη ευθύνης για το δέμα-βόμβα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Ο φάκελος με τα εκρηκτικά εντοπίστηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας

ανάληψη ευθύνης

Στην ανάληψη της ευθύνης για την αποστολή του φακέλου – βόμβα στα γραφεία της προέδρου Εφετών, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, προχώρησε η οργάνωση «Ένοπλη Απάντηση».

Στο κείμενο που ανάρτησαν σε αντιεξουσιαστικό ιστότοπο η οργάνωση απειλεί δικαστικούς λειτουργούς. 

Ο φάκελος με τα εκρηκτικά εντοπίστηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας (12/2).

Υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος βρισκόταν στο δικαστικό μέγαρο για 10 ημέρες. Ως αποστολέας εμφανιζόταν ψευδώς η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και ως παραλήπτης η πρόεδρος Εφετών.

TAGS: βόμβα δικαστήρια ανάληψη ευθύνης
