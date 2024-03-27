Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυτοκίνητο παρέσυρε 5χρονο κοριτσάκι στο Κερατσίνι

Στο Παίδων μεταφέρθηκε το παιδί

τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση παιδιού σημειώθηκε στις 8:30 το πρωί στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με την αστυνομία το κορίτσι ηλικίας 5 ετών έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς η κατάστασή του εμπνέει ανησυχία

Όσον αφορά τις συνθήκες του ατυχήματος, το παιδί που πήγαινε σχολείο, πιθανότητα να ξέφυγε από το χέρι του πατέρα του που το συνόδευε.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: παράσυρση Κερατσίνι παιδί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark