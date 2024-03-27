Αυτοκίνητο παρέσυρε 5χρονο κοριτσάκι στο Κερατσίνι

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση παιδιού σημειώθηκε στις 8:30 το πρωί στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με την αστυνομία το κορίτσι ηλικίας 5 ετών έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς η κατάστασή του εμπνέει ανησυχία

Όσον αφορά τις συνθήκες του ατυχήματος, το παιδί που πήγαινε σχολείο, πιθανότητα να ξέφυγε από το χέρι του πατέρα του που το συνόδευε.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

