Μια πρωτοποριακή απόφαση εξέδωσε προ ολίγων ημερών το Πρωτοδικείο Βόλου σχετικά με την υπόθεση αυτοκτονίας ασθενούς στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο, το 2017. Η οικογένεια του θανόντα σύμφωνα με την απόφαση θα λάβει αποζημίωση συνολικά 100.000 ευρώ.

Η τραγική υπόθεση και το σκεπτικό της απόφασης

Ο ασθενής επιχείρησε να θέσει τέλος στη ζωή του, αρχικά καταναλώνοντας χάπια και στη συνέχεια πέφτοντας από έναν λόφο. Όταν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο δηλώθηκαν ευθύς εξ αρχής οι αυτοκτονικές του τάσεις. Ωστόσο μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό οδηγήθηκε σε θάλαμο στον 7ο όροφο, χωρίς την παραμικρή επιτήρηση.

Την επομένη, ο άνδρας δήλωσε σε φίλο του που τον επισκέφθηκε πως θα επιχειρήσει εκ νέου να θέσει τέλος στη ζωή του μέσα στο νοσοκομείο. Κάτι το οποίο τελικά κατάφερε μετά από λίγο ανοίγοντας το παράθυρο και πηδώντας στο κενό. Ο θάνατος του, ακαριαίος.

«Η ευθύνη των οργάνων του νοσοκομείου ήταν τεράστια»

«Η ευθύνη των οργάνων του νοσοκομείου ήταν τεράστια. Πώς είναι δυνατόν να τοποθετείς έναν άνθρωπο που ήδη επιχείρησε να αυτοκτονήσει στον 7ο όροφο χωρίς επιτήρηση; Όταν μάλιστα υπήρξε και ενημέρωση στην νοσηλεύτρια για την δήλωση στον φίλο του την προηγούμενη μέρα πως θα θέσει τέλος στη ζωή του; Μιλάμε για άγριες καταστάσεις. Το διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου δικαίωσε τους γονείς και τους επιδίκασε με αποζημίωση 50.000 στον κάθε γονέα» επισημαίνει σε δηλώσεις του στο ThessToday ο δικηγόρος της οικογένειας, Νικόλαος Διαλυνάς.

Σύμφωνα με τον κ. Διαλυνά, είχε προηγηθεί αναφορά στο σώμα επιθεωρητών Υγείας ενώ είχε διαταχθεί και ΕΔΕ στο νοσοκομείο.

Η μήνυση που κατατέθηκε μπήκε στο αρχείο και μάλιστα επικυρώθηκε από τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας. “Πρόκειται για μια μεγάλη αντίφαση. Έρχεται το διοικητικό πρωτοδικείο αποδίδοντας ευθύνες στους αρμόδιος, που είναι και το αυτονόητο. Η ποινική δικαιοσύνη και οι διοικητικές αρχές αποφάνθηκαν πως δεν είχε κανένας ευθύνη θέτοντας την υπόθεση αρχικά στο αρχείο. Η υπόθεση στο αρχείο και μια ΕΔΕ που κατέληξε όπως οι περισσότερες σε απαλλακτική κρίση για τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου. Τώρα τί έχουν να πουν; Ποιος θα κρίνει τους κρίνοντες;” διερωτάται o έμπειρος δικηγόρος.

Γονείς θανόντος: «Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος»

Οι γονείς του θανόντος, μεταφέρουν μέσω του ThessToday πως αυτή η εξέλιξη είναι μια πρώτη δικαίωση, καθιστούν σαφές παράλληλα όμως πως θα φτάσουν μέχρι το τέλος αυτού του δρόμου. “Ο αγώνας συνεχίζεται. Οι επόμενες ενέργειες σχετίζονται με τις απαντήσεις που αναζητούμε για το πώς η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο όπως ακόμη και για ποιο λόγο η ΕΔΕ κατέληξε σε απαλλακτικό πόρισμα. Υπάρχει αμέλεια η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έκθεση με αποτέλεσμα το θάνατο και οι αρμόδιοι να οδηγηθούν ενώπιον του ΜΟΔ” σχολιάζει καταλήγοντας ο Νικόλαος Διαλυνάς.

