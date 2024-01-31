Ποινή φυλάκισης 11 μηνών, επί τους οποίους θα εκτιθούν οι τρεις και οι υπόλοιποι θα ανασταλούν, επέβαλε χθες το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε 40χρονο.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου η πρώην σύζυγος του κατηγορουμένου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή παράνομη βία, ενδοοικογενειακή απειλή, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, εξύβριση κατά έργο και φθορά ξένης περιουσίας, την Δευτέρα και περίπου στις 8.30 το απόγευμα, εκείνη βρισκόταν στο σπίτι της με το παιδί τους, όταν ο 40χρονος μπήκε στο σπίτι και ξεκίνησε να βρίζει.

Μέσα σε ελάχιστη ώρα, ο κατηγορούμενος κινήθηκε προς το δωμάτιό της και ξεκίνησε να πετά τα ρούχα από την ντουλάπα και να τα σκίζει. Αμέσως μετά, όπως ισχυρίστηκε η ίδια, πήγε να της πάρει το φαγητό, ενώ μάλιστα την χαστούκισε, την πέταξε κάτω και της πέταξε το οινόπνευμα στο μάτι και στο στόμα, απειλώντας την παράλληλα ότι θα την κάψει μπροστά στα παιδιά και θα την σκοτώσει αν συνευρεθεί με άλλον άντρα.

Ο 40χρονος, σύμφωνα με το θύμα, έχει εμμονή με την ίδια, καθώς από τότε που χώρισαν, εκείνος πηγαίνει από την δουλειά της, την παρακολουθεί και απειλεί συναδέλφους της. Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος έχει πολλές καταδικαστικές αποφάσεις γι’ αυτό τον λόγο, ενώ η ίδια έχει εκδώσει σε βάρος του και ασφαλιστικά μέτρα.

Ο κατηγορούμενος, ενώπιον του δικαστηρίου, ισχυρίστηκε πως μπήκε μέσα στο σπίτι της με άδεια, ενώ τις τελευταίες μέρες, καθώς η πρώην σύζυγός του έχει πρόσφατα υποβληθεί σε εγχείρηση στη μέση, του ζητούσε να την εξυπηρετήσει σε διάφορες υποχρεώσεις, όπως να πάει το παιδί στον γιατρό και στο σχολείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ισχυρισμοί της πρώην συζύγου του πως την απείλησε και άσκησε βία απέναντί της δεν ισχύουν.

Τελικώς, το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για ενδοοικογενειακή παράνομη βία, ενδοοικογενειακή απειλή, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση κατά έργο, ενώ αθωώθηκε για την πράξη της φθοράς ξένης περιουσίας, καθώς δεν προέκυψε ότι πέταξε και έσκισε τα ρούχα από την ντουλάπα του πρώην συζύγου του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.