Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα, Τετάρτη αρκετά σχολεία λόγω της κακοκαιρίας «Avgi».

Κλειστά σε Βίλια και Ερυθρές

Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε Βίλια και Ερυθρές. Αυτή την απόφαση πήρε ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, καθώς ο παγετός που επικρατεί σε όλη την περιοχή καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη τη μετακίνηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

«Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των μαθητών, των γονέων τους, του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και όλων των συμπολιτών μας», ανέφερε ο κ. Δρίκος και πρόσθεσε: «Οι συνθήκες παγετού που επικρατούν στις δημοτικές ενότητες Βιλίων και Ερυθρών, εξαιτίας της χιονόπτωσης, εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και την μετακίνηση των κατοίκων, γι’ αυτό τον λόγο όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων των δύο παραπάνω δημοτικών ενοτήτων, θα παραμείνουν και για αύριο κλειστές».

Κλειστά σχολεία στα Καλάβρυτα

Κλειστά, για προληπτικούς λόγους, θα παραμείνουν την Τετάρτη τα σχολεία σε περιοχές του δήμου Καλαβρύτων με σκοπό την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των συνοδών, λόγω της κακοκαιρίας. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο δήμος, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της δημοτικής ενότητας Καλαβρύτων, ο δημοτικός παιδικός σταθμός Καλαβρύτων, καθώς και το νηπιαγωγείο, το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο Ψωφίδας, το γυμνάσιο Δάφνης και το λύκειο Δάφνης.

Κλειστά σχολεία σε Κρήτη

Στην Κρήτη κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες του Δήμου Βιάννου, λόγω της έντασης της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή, με απόφαση του Δημάρχου Βιάννου Παύλου Μπαριτάκη. Η απόφαση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσιο, Λύκειο καθώς και το Δημοτικό Βρεφονηπιακό σταθμό) που θα παραμείνουν κλειστές, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου τα φαινόμενα όπως έχει ανακοινωθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο πιο πρόσφατο μετεωρολογικό δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, θα συνεχιστούν, μέχρι αύριο το απόγευμα, οπότε και αναμένεται να αρχίσει η εξασθένηση τους.

Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες: Δημοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο και βρεφονηπιακός παιδικός σταθμός Ζαρού. Δημοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο Βοριζίων. Δημοτικό Σχολείο Καμαρών. Γυμνάσιου Ζαρού.

Κλειστά σχολεία και στην Εύβοια

Με απόφαση του δημάρχου Γεώργιου Ψαθά θα έχουμε διακοπή μαθημάτων στα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην Εύβοια και κλείσιμο Βρεφικού και Παιδικού Σταθμού λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Επίσης, με απόφαση του δημάρχου Γεώργιου Τσαπουρνιώτη, θα παραμείνουν κλειστές και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 οι σχολικές μονάδες που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Εύβοιας, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες).

Και με απόφαση του δημάρχου Ιστιαίας-Αιδηψού Ιωάννη Κοντζιά κλειστά θα παραμείνουν τα δημοτικά σχολεία Κρυονερίτη και Αγδινών και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, για την ασφάλεια μαθητών και του διδακτικού προσωπικού.



Στο δήμο Τανάγρας

Όλες οι σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Τανάγρας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια ) θα παραμείνουν κλειστές, όπως και όλες οι σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Δερβενοχωρίων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια).

Στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες (Σχηματαρίου, Οινοφύτων και Δηλεσίου) όλες οι σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια καθώς και οι Παιδικοί σταθμοί) θα λειτουργήσουν από τις 9:00 η ώρα το πρωί και μετά για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Σε ποιες περιοχές θα λειτουργήσουν κανονικά

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία σε Μάνδρα, Κηφισιά, Παλλήνη, Μελίσσια και Νέα Πεντέλη.

Πηγή: skai.gr

