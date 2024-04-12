Στους διαδρόμους της παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου μεταφέρθηκε ο «πόλεμος» ενός ζευγαριού, προχθές το βράδυ.

Η μητέρα που έχει την επιμέλεια του παιδιού τους, μετέφερε την 13χρονη κόρη τους στο Νοσοκομείο, μετά από αδιαθεσία και στην Παιδιατρική εμφανίστηκε ο πατέρας, εναντίον του οποίου έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα για να μην την πλησιάζει.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr ο 40χρονος της έριξε ευθύνες για την μη ενημέρωσή του για την ασθένεια του παιδιού και σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας την απείλησε «να τη σκοτώσει και να την κάψει», ενώ την κλώτσησε.

Επικράτησε μέσα στην κλινική πανδαιμόνιο και κλήθηκαν οι υπάλληλοι της εταιρείας σεκιούριτι από την είσοδο του Νοσοκομείου, για να τον απομακρύνουν. Εκείνος δεν αποχωρούσε και η μητέρα κάλεσε την αστυνομία όπου τον κατήγγειλε για επίθεση, απειλή, εξύβριση και παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων.



Γιατροί και νοσηλεύτριες καλούσαν τον πατέρα να ηρεμήσει και να φύγει, εκείνος όμως συνέχιζε να προκαλεί φασαρία και όταν εμφανίστηκε η αστυνομία συνελήφθη και πέρασε το βράδυ του στο κρατητήριο. Χθες οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο όπου ζήτησε προθεσμία για να δικαστεί σήμερα. Μέχρι σήμερα το μεσημέρι που θα δικαστεί παραμένει κρατούμενος, όπως αποφάσισε το δικαστήριο.

