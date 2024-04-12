Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε, λοιπόν, να γυρίσουμε πίσω, στη σελίδα του «Ημερολογίου του Χρόνου», να δούμε τι συνέβη σαν και σήμερα…

204 Α' ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η Κωνσταντινούπολη καταλαμβάνεται από τους Σταυροφόρους (Α' Αλωση).

1861 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ

Αρχίζουν οι πολεμικές επιχειρήσεις του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου με την επίθεση των Νοτίων στο Οχυρό Σάμτερ, στο λιμάνι του Τσάρλεστον της Βιρτζίνια.

1920 ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΒΛΑΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

Πέθανε ο Βλάσης Γαβριηλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Ακρόπολις». (Γεν. 1848)

1961 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ

Ο Ρώσος κοσμοναύτης, Γιούρι Γκαγκάριν, γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη Γη με το διαστημόπλοιο «Βοστόκ 1».

