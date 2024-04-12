Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαν σήμερα: 12 Απριλίου 1961 – Ο Γιούρι Γκαγκάριν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

«Κοιτάζω τη Γη και είναι τόσο όμορφη». Αυτές ήταν οι πρώτες λέξεις του ανθρώπου στο διάστημα. Εκπρόσωπός του, ο Γιούρι Γκαγκάριν, ο πρώτος που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη

Γιούρι Γκαγκάριν

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε, λοιπόν, να γυρίσουμε πίσω, στη σελίδα του «Ημερολογίου του Χρόνου», να δούμε τι συνέβη σαν και σήμερα…

  • 204 Α' ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Άλωση της Πόλης

Η Κωνσταντινούπολη καταλαμβάνεται από τους Σταυροφόρους (Α' Αλωση).

  • 1861  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ

Αμερικανικός Εμφύλιος

Αρχίζουν οι πολεμικές επιχειρήσεις του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου με την επίθεση των Νοτίων στο Οχυρό Σάμτερ, στο λιμάνι του Τσάρλεστον της Βιρτζίνια.

  • 1920 ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΒΛΑΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

Πέθανε ο Βλάσης Γαβριηλίδης

Πέθανε ο Βλάσης Γαβριηλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Ακρόπολις». (Γεν. 1848)

  • 1961 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ

Γιούρι Γκαγκάριν

Ο Ρώσος κοσμοναύτης, Γιούρι Γκαγκάριν, γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη Γη με το διαστημόπλοιο «Βοστόκ 1».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαν Σήμερα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark