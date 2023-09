Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στον Βόλο Ελλάδα 17:07, 29.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της