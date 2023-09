Τριαντόπουλος: Σήμερα η 2η καταβολή ύψους 2,5 εκατ. ευρώ στους πληγέντες από την κακοκαιρία Ελλάδα 16:05, 29.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Eνημέρωση από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Φώτη Σερέτη