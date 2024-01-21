Ακούγεται ίσως… απίθανο και όμως είναι αληθινό, καθώς στο στόχαστρο άγνωστων έως τώρα δραστών, μπήκαν πλημμυροπαθείς οικογένειες στην περιοχή του Παλαιού Λιμεναρχείου Βόλου, αφού σήμερα τα ξημερώματα, σε ένα τουλάχιστον σπίτι, η απλωμένη μπουγάδα, καθώς και ένα μπουφάν, έκαναν… «φτερά», ενώ πληροφορίες, αναφέρουν ότι έγινε προσπάθεια αρπαγής ρούχων από μπαλκόνι, σε μια περίπτωση ακόμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, λίγη ώρα μετά τις 3 περίπου τα ξημερώματα της Κυριακής, και μόλις μια κάτοικος της περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου, γύρισε σπίτι μετά την εργασία της, είδε έντρομη, βγαίνοντας στο μπαλκόνι του σπιτιού της, ότι στο ισόγειο, άγνωστοι δράστες, είχαν εισέλθει παράνομα και μάζευαν… την απλωμένη μπουγάδα, καθώς kαι … ένα μπουφάν που είχε κρεμαστεί για να φρεσκαριστεί.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ωστόσο στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, οι δράστες, έχοντας κοντά τους αυτοκίνητο και θέλοντας να πάρουν και άλλα ρούχα (!) προσπάθησαν να ανέβουν στο μπαλκόνι πρώτου ορόφου κατοικίας, επίσης πλημμυροπαθή, που είχε απλωμένη την μπουγάδα, όμως κατάλαβαν ότι έγιναν αντιληπτοί και τράπηκαν σε φυγή.

Έρευνες, σύμφωνα με πληροφορίες, κάνει η Αστυνομία, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι όλες οι οικογένειες της συνοικίας, όπως και οι δυο συγκεκριμένες, είναι από αυτές που έχουν πληγεί σχεδόν ανεπανόρθωτα απ΄τις πρόσφατες πλημμύρες προσπαθώντας να «σταθούν στα πόδια τους», έχοντας χάσει, όσο μόνο οικοσκευές και σπίτια, αλλά σίγουρα και όλα τα προηγούμενα ρούχα και κλινοσκεπάσματά τους.

Αυτό που επεσήμαναν στο magnesianews.gr, ήταν ότι ζητούν επιπλέον περιπολίες της Αστυνομίας στη συνοικία, φοβούμενοι πέρα απ΄την όποιες παρόμοιες κλοπές, ακόμη και πλιάτσικο, σε οικίες οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί οι ζημιές και παραμένουν τις περισσότερες μέρες του μήνα κλειστές, μέχρι την τελική επάνοδο των ενοίκων.

Πηγή: magnesianews.gr

