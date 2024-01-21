Τον τρόμο έζησε ηλικιωμένος το μεσημέρι του Σαββάτου (20/1) μέσα στο σπίτι του στην Αμφιθέα Λαμίας.

Άνδρας εισέβαλε στο χώρο του και με τη χρήση βίας τον ανάγκασε να του δώσει όσα λεφτά είχε επάνω του - περίπου 100 ευρώ - πριν το σκάσει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ηλικιωμένος αναγνώρισε το δράστη, τον οποίο και περιέγραψε στους αστυνομικούς. Πρόκειται για 50χρονο σεσημασμένο για ναρκωτικά, ενώ έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές και για παρόμοιες δράσεις!

Την υπόθεση ανέλαβαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, οι οποίοι λίγες ώρες αργότερα είχαν προσάγει και συλλάβει τον 50χρονο.

Πηγή: lamiareport.gr

