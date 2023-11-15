Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 17χρονου που έπεσε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου στο Λεοντάρι Βοιωτίας από πυροβολισμό αστυνομικού.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στην Αλίαρτο για να πουν το «τελευταίο αντίο» στον 17χρονο η σορός του οποίου ήταν μέσα σε λευκό φέρετρο.

Τραγική φιγούρα η μητέρα του 17χρονου, η οποία υποβασταζόμενη αποχαιρέτησε το παιδί της, ενώ ο αδερφός του δεν άντεξε και κατέρρευσε με συνέπεια να οδηγηθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: skai.gr

