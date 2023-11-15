Δικηγόρος αστυνομικού: «Ο 18χρονος δεν ήταν Ρομά» - «Πλαστογραφημένο το ηχητικό»

Ανακοίνωση στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι ο νεαρός που σκοτώθηκε μετά από καταδίωξη αστυνομικών στη Βοιωτία δεν είναι Ρομά, εκφράζοντας παράλληλοα την απορία του γιατί γίνονται επεισόδια, εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση του 41χρονου αστυνομικού από το όπλο του οποίου έφυγε η σφαίρα.

Επίσης, ο κ. Κούγιας υποστηρίζει ότι «αυτός που παρέδωσε το ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε μέχρι σήμερα, το έχει πλαστογραφήσει» και έχουν αποκοπεί «σημαντικά μέρη που αποδεικνύουν, χωρίς κανένα ενδοιασμό, ότι ο αστυνομικός σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να αφαιρέσει τη ζωή του 18χρονου παιδιού και ότι ο πυροβολισμός είναι τουλάχιστον ατύχημα».

Όλη η ανακοίνωση

«Χθες το βράδυ, έλαβα στα χέρια μου την προανακριτική δικογραφία, στην οποίαν δεν υπήρχαν ούτε ιατροδικαστική έκθεση, ούτε βαλλιστική έκθεση ούτε κανένα ηχητικό ντοκουμέντο, όπως αυτό που χθες δημοσιοποιήθηκε.

Μετά από τη μελέτη, επισκέφτηκα τον κρατούμενο αστυνομικό εκεί που κρατείται και τότε πληροφορήθηκα για πρώτη φορά από τον συνάδελφο μου, κο Γεωργούση, με τον οποίον συνεργαζόμαστε στην υπεράσπιση του κυρίου κατηγορουμένου, ότι πράγματι υπάρχει ένα ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο ακούσαμε μαζί και το οποίο παρέλαβε ο ίδιος από το ανακριτικό γραφείο μετά από την δημοσιοποίηση του ηχητικού ντοκουμέντου, το οποίο και αυτός είχε ακούσει.

Μετά από την ακρόαση από εμένα, τον κο Γεωργούση και τον κατηγορούμενο αστυνομικό και μετά τη μελέτη της δικογραφίας έχω να κάνω τις εξής 4 σημαντικές δημοσιοποιήσεις:

1) Ο αείμνηστος 18χρονος νεαρός δεν είναι Ρομά. Η μητέρα του από πολύ μικρή ηλικία έχει χάσει τον πατέρα του από φυσιολογικό θάνατο και η μητέρα του, γόνος παραδοσιακής οικογενείας από τα Δερβενοχώρια, είναι υπάλληλος του Δήμου Αλιάρτου.

Η οικογένεια δεν έχει ουδεμία σχέση με περιβάλλον Ρομά και τα δύο κοριτσάκια τα οποία ήταν στο αυτοκίνητο, επίσης δεν έχουν καμία σχέση με Ρομά, ούτε με το περιβάλλον Ρομά και κατοικούν στις Ερυθρές.

Το αυτοκίνητο, το οποίο πράγματι είχε χαρακτηριστικά με αυτά με τα οποία κυκλοφορούν οι Ρομά, ανήκε στη μητέρα του αείμνηστου 18χρονου.

Κατόπιν αυτής της διαπιστώσεως, μου κάνει εντύπωση πώς όλοι αυτοί, οι οποίοι συνήθως είναι ακραίοι εγκληματίες του ποινικού δικαίου και μόνιμοι τρόφιμοι των φυλακών, προκαλούν αυτά τα επεισόδια και αποκλείουν την κυκλοφορία στις εθνικές οδούς, αλλά και γιατί ο συνάδελφος, ο οποίος μόνιμα υποστηρίζει την κατηγορία στις υποθέσεις Ρομά, δίνοντας και πολιτικό χρώμα, δεν έκανε αυτή τη δημοσιοποίηση που κάνω εγώ τώρα, για να αποφευχθούν τα επεισόδια.

2) Αυτός, που παρέδωσε το ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε μέχρι σήμερα, το έχει πλαστογραφήσει και έχει αποκόψει σημαντικά μέρη που αποδεικνύουν, χωρίς κανένα ενδοιασμό, ότι ο αστυνομικός σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να αφαιρέσει τη ζωή του 18χρονου παιδιού και ότι ο πυροβολισμός είναι τουλάχιστον ατύχημα.

3) Μου έχει προξενήσει αλγεινή εντύπωση, για τόσο σοβαρή υπόθεση, η δημοσιοποίηση του περιεχομένου της ιατροδικαστικής εκθέσεως, χωρίς αυτή να έχει παραδοθεί στην ανάκριση.

4) Μου έχει προξενήσει αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής, ο οποίος διενέργησε την νεκροψία – νεκροτομή, έδωσε κατάθεση πριν παραδώσει την ιατροδικαστική του έκθεση στο ανακριτικό γραφείο.

Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας και θα παρακαλέσω να σταματήσει όλη αυτή η παραπληροφόρηση του ελληνικού λαού περί ρατσιστικών αιτίων και περί απαίδευτου αστυνομικού και να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη, ελεύθερη και ανεπηρέαστη, να κάνει το καθήκον της, χωρίς καμιά σκοπιμότητα πολιτικής εκμεταλλεύσεως άλλης μιας ανθρώπινης τραγωδίας.

Αθήνα, 15.11.2023

Με εκτίμηση και σεβασμό

Αλέξιος Κούγιας»





