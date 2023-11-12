Πιο επίκαιρο από ποτέ είναι το μήνυμα που αναγράφεται στο φετινό, αναμνηστικό μετάλλιο του επετειακού 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας 2023.

Το μετάλλιο φέρει τη φράση «Εἰρήνη δ᾽ ἀνὰ γῆν κουροτρόφος» (μτφ «Η ειρήνη τρέφει γιους στον κόσμο») », από το έπος του Ησίοδου «Έργα και Ημέραι».

Το φετινό μετάλλιο φιλοτέχνησε η γλύπτρια και ζωγράφος, Βάνα Ξένου και ο ΣΕΓΑΣ ανέβασε ένα σχετικό video μέσα από το Παναθηναϊκό στάδιο, όπου θα γίνει και φέτος, ο τερματισμός του κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Στην μία όψη απεικονίζεται το Παναθηναικό Στάδιο και στην άλλη η θεά Ειρήνη να κρατά τον μικρό Πλούτο κι αυτός το Κέρας της Αμάλθειας, σύμβολο αφθονίας.

Η εικόνα είναι το άγαλμα της Ειρήνης που δέσποζε στην Αρχαία Αθηναϊκή Αγορά.

Η Ειρήνη στην Αρχαία Ελλάδα λατρεύτηκε ως θεά. Ήταν μία από τις Ώρες, που επιτηρούσαν την εύνομη ζωή των ανθρώπων, οργάνωναν τις εποχές και έδιναν ισορροπία στη φύση, ενώ επίσης βοηθούσαν τους Ολυμπιονίκες.

Σύμφωνα με το μήνυμα της διοργάνωσης του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας «πολιτισμός και αθλητισμός συνάδουν με την ευνομία, την ισορροπία, την ακμή, τη σταθερότητα και την αφθονία. Απαραίτητη προϋπόθεση όλων αυτών, η Ειρήνη».

