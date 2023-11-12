Τα ζώδια σήμερα Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Κάτι σας ανησυχεί στα συναισθηματικά σας και αισθάνεστε ότι υποβόσκει μια ένταση με τον σύντροφό σας. Κάποια πράγματα ίσως να μην είναι όπως τα φαντάζεστε και θα πρέπει να δείτε τι συμβαίνει. Η υγεία σας και κάποια μικρά προβλήματα που αντιμετωπίζετε θα σας απασχολήσουν. Φροντίστε όσο καλύτερα μπορείτε τον εαυτό σας, αλλάζοντας σταδιακά προς το υγιεινότερο τον τρόπο ζωής σας.



Ταύρος

Σήμερα θα καταλάβετε, ότι χωρίς ριζικές αλλαγές στην ζωή σας δεν μπορείτε να πάτε μπροστά. Μην τις φοβόσαστε, γιατί θα είναι αυτές που θα σας απογειώσουν. Μια ασυμφωνία ή η έλλειψη συντονισμού στις δράσεις μπορεί να φέρει συγκρούσεις με το ταίρι σας. Ίσως να πρέπει να αξιολογήσετε εκ νέου την σχέση σας και να πάρετε αποφάσεις για τη πορεία σας.

Δίδυμοι

Οι οικονομικές συνθήκες σας ευνοούν και ένα μεγάλο βάρος φαίνεται να φεύγει από πάνω σας. Τα δύσκολα έχουν παρέλθει και με την πάροδο του χρόνου τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Καλλιεργήστε κάποιο ταλέντο σας, όσο μπορείτε, και επενδύστε σ αυτό, γιατί μπορεί να σας βγάλει από την τυχόν δύσκολη οικονομική κατάσταση…



Καρκίνος

Την απογοήτευση ή την κατήφεια σας πρέπει να την καταπολεμήσετε σήμερα και με αισιοδοξία και μαχητικό πνεύμα να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα φέρει η μέρα. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν σας, σας ταλαιπωρεί και σας αποσυντονίζει. Βρείτε τρόπο να αποσπάσετε την προσοχή σας από αυτό και θα βρείτε και πάλι τον ρυθμό σας.



Λέων

Ένας επαγγελματικός κύκλος ίσως να ολοκληρώνεται για σας και ένας νέος να ανοίγει. Αυτό μπορεί να σημαίνει μεταξύ άλλων μια νέα απασχόληση ή ένα νέο αντικείμενο δουλειάς. Θα πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας στην δουλειά σας, μια και οι απαιτήσεις θα είναι εξαιρετικά μεγάλες. Για όσους αναζητούν εργασία, μην ξεχνάτε να είστε ειλικρινείς αναφορικά με τις ικανότητες σας.

Παρθένος

Έχετε την τάση να εμπιστευτείτε εύκολα και χωρίς δεύτερη σκέψη άτομα του περιβάλλοντος σας που δεν γνωρίζετε καλά. Μια λανθασμένη κίνηση όμως μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον… Κάποιες αλλαγές θα θέλατε να κάνετε στην ζωή σας, προσέξτε όμως να μην κάνετε κάτι απλά και μόνο για να το κάνετε, αλλά για να σας πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Και για να το πετύχετε αυτό χρειάζεται σοβαρή σκέψη και προετοιμασία.

Ποια είναι τα 6 ζώδια που ερωτεύονται γρ...

ΖΩΔΙΑ / 31/10/2023, 11:00

Ποια είναι τα 6 ζώδια που ερωτεύονται γρήγορα και ποια θέλουν τον χρόνο τους

Ζυγός

Πρέπει να περάσετε στην δράση φίλοι μου και να αφήσετε τα μεγαλεπήβολα σχέδια στην άκρη, καθώς και τα παχιά λόγια. Η δράση είναι αυτή που θα φέρει την επιτυχία… Θα πρέπει να δείξετε πυγμή στους γύρω σας, συνεργάτες, συναδέλφους ή ακόμη και μέλη της οικογένειας σας. Ο ρόλος σας είναι να βάλετε τα πράγματα σε τάξη για να επέλθει η αρμονία.



Σκορπιός

Είστε λίγο υπερβολικοί και ίσως ακόμη και επιθετικοί σε ότι κάνετε. Θα πρέπει να βάλετε φρένο και να ηρεμήσετε, γιατί με τον τρόπο αυτό μόνο προβλήματα δημιουργείτε. Κάτι ή κάποιος θα θελήσει να τραβήξει την προσοχή σας και καλά θα κάνετε να δώσετε σημασία σε όσα έχει να σας δείξει ή να σας πει. Θα είναι σημαντικά για την πορεία σας.

Tοξότης

Αγωνιστήκατε σκληρά το τελευταίο διάστημα και είναι καιρός πια να απολαύσετε το αποτέλεσμα των κόπων σας. Αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα σας και δεν θα πρέπει να την αφήσετε έτσι απλά να πάει χαμένη. Οργανώστε μια έξοδο με αγαπημένα πρόσωπα ή αφιερώστε τους λίγο δημιουργικό χρόνο.

Αιγόκερως

Κάποιες καταστάσεις θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να τις χειριστείτε με προσοχή για να μην βλάψετε τις σχέσεις σας. Φανείτε λογικοί, επενδύστε στην διπλωματία και αποφύγετε να είστε κατηγορηματικοί στις απόψεις σας. Πολλές αμφιβολίες και ένας πεσιμισμός σας ταλαιπωρούν και δεν σας αφήνουν να επικεντρώσετε την προσοχή σας στα σημαντικά που συμβαίνουν.



Υδροχόος

Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υπομονή είναι αυτή που θα σας ανταμείψει. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση.



Ιχθείς

Δεν χρειάζεται να σας πιάνει κατήφεια. Κάποια πράγματα τελειώνουν, κάποια άλλα όμως ξεκινούν. Αυτός είναι ο φυσικός κύκλος της ζωής και η μετεξέλιξη μας είναι μέρος της φυσικής μας πορείας… Προσοχή ωστόσο σε ποιους θα εμπιστευτείτε τα εσώψυχα σας! Υπάρχουν άτομα που δεν αξίζουν της εμπιστοσύνης σας και θα πρέπει να τα απομακρύνετε από κοντά σας, γιατί θα σας κάνουν ζημιά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.