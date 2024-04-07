Κύματα Τούρκων επισκεπτών στα νησιά του βορείου Αιγαίου από χθες Σαββάτο 6 Απριλίου. Πολλές εκατοντάδες Τούρκοι πολίτες κυρίως από τις μεγάλες παράλιες πόλεις και την Κωνσταντινούπολη έρχονται στα νησιά για τη μουσουλμανική γιορτή του Σεκέρ Μπαϊράμ που φέτος γιορτάζεται από τις 6 ως τις 14 Απριλίου.

Οι ροές αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες μέρες ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το ότι συμπίπτουν με την εφαρμογή της διαδικασίας έκδοσης visa express για τους επισκέπτες από την Τουρκία, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Ρόδος, Σύμη, Καστελόριζο, Λήμνος, Κάλυμνος και Λέρος.

Η visa express είναι διάρκειας επτά ημερών για Τούρκους πολίτες - επισκέπτες σε 10 νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η δυνατότητα έκδοσης visa express στα νησιά θα υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ η εφαρμογή του προγράμματος ξεκινά ξεχωριστά σε κάθε νησί που είναι έτοιμο το σύστημα έκδοσης για να υποδεχτεί τους επισκέπτες.

Κι ενώ το σύστημα τυπικά ξεκίνησε να λειτουργεί από την 1η Απριλίου, σήμερα δοκιμάστηκε σε συνθήκες πίεσης. Στη Λέσβο έφθασαν με τρία δρομολόγια περί τα 600 άτομα από τα οποία περίπου το 10% εξέδωσε visa express στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

«Ένα πρόβλημα παρουσιάστηκε στο πανελλαδικό σύστημα συνδεσιμότητας με το υπουργείο Εξωτερικών και με την παρέμβαση του Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Μιχαήλ Σεβδυτανίδη και του προϊσταμένου υπηρεσίας διαβατηρίων Σαράντου Φραγκογιάννη, που τους ευχαριστούμε πολύ, δόθηκε λύση και οι 60 επισκέπτες είχαν περάσει τον έλεγχο σε μιάμιση ώρα χωρίς να δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις», είπε μιλώντας στο σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Λέσβου Παναγιώτης Χατζηκυριάκος.

Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι οι αφίξεις Τούρκων επισκεπτών στη Λέσβο θα κορυφωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας που ξεκινά αύριο.

Συνολικά αναμένονται περισσότεροι από 5.000 επισκέπτες ενώ υπολογίζεται ότι θα εκδοθούν στο λιμάνι της Μυτιλήνης περισσότερες από 500 visa express. Μόνο την ερχόμενη Πέμπτη αναμένονται από το Αϊβαλί περισσότεροι από 2.000 άτομα. Ενώ μεθαύριο Τρίτη θα φτάσει στη Μυτιλήνη το πρώτο δρομολόγιο από τη Σμύρνη με το δεύτερο την Παρασκευή να φέρνει 900 επισκέπτες.

Ανάλογη με αυτή στη Μυτιλήνη ήταν η ροή Τούρκων επισκεπτών σήμερα στα λιμάνια της Χίου από τον Τσεσμέ και της Σάμου από το Κουσάντασι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

