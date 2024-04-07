e-ΕΦΚΑ: Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος ενημέρωσης ασφαλισμένων έξι μήνες πριν τη σύνταξη

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει ο e-ΕΦΚΑ την υλοποίηση της καινοτόμου πιλοτικής δράσης σχετικά με την πληροφόρηση ασφαλισμένων για το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, ξεκινώντας ήδη, μέσα στον Μάρτιο, τον δεύτερο κύκλο ενημέρωσης.

Ενώ, μέχρι πρότινος, οι ασφαλισμένοι με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα έπρεπε να προβούν οι ίδιοι σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής τους, χωρίς να γνωρίζουν σε πολλές περιπτώσεις ποια δικαιολογητικά χρειάζεται να συγκεντρώσουν, αλλά και σε ποιο υποκατάστημα του φορέα μπορούν να απευθυνθούν, με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην απονομή της σύνταξής τους, ο e-ΕΦΚΑ σχεδίασε αυτή την πρωτοβουλία που αφορά την προσωποποιημένη και εξατομικευμένη υποστήριξη τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με στόχευση αρχικά σε εν δυνάμει συνταξιούχους του Δημοσίου.

Έτσι, λοιπόν, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή του ότι το κράτος θα πηγαίνει στον πολίτη και όχι ο πολίτης στο κράτος, ο e-ΕΦΚΑ, μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555 του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ολοκλήρωσε το πρώτος μέρος της πιλοτικής διαδικασίας τον Ιανουάριο του 2024, ενημερώνοντας τηλεφωνικά περίπου 1.000 ασφαλισμένους του Δημοσίου για τη δυνατότητα συνταξιοδότησής τους και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να προσκομίσουν.

Με στόχο να επιταχυνθεί ο χρόνος έκδοσης των συντάξεων και να αναβαθμιστεί το επίπεδο της εξυπηρέτησης των πολιτών, με την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε επίσης εντός του Μαρτίου στην επόμενη φάση, η οποία προβλέπει την ενημέρωση, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, επιπλέον 1.500 εργαζομένων του Δημοσίου, που κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης και έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας, σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησής τους.

Αξιοποιώντας τα στοιχεία που τηρεί ο φορέας στα αρχεία του για την άσκηση των καθηκόντων του και χωρίς να αντλεί κανένα στοιχείο από άλλους φορείς, ο e-ΕΦΚΑ παρέχει αναλυτική πληροφόρηση τόσο για τα δικαιολογητικά που οφείλει ο δικαιούχος να συγκεντρώσει, για να είναι πλήρης ο συνταξιοδοτικός του φάκελος και να επιτευχθεί γρήγορη απονομή της σύνταξής του, όσο και για τον τρόπο υποβολής της αίτησης. Επίσης, τον ενημερώνει για την τοπική διεύθυνση που είναι αρμόδια για την περίπτωσή του, προκειμένου να απευθυνθεί σε αυτήν, αν χρειάζεται και να μην χάσει πολύτιμο χρόνο σε άσκοπες επισκέψεις σε διάφορα υποκαταστήματα του φορέα.

Με την ολοκλήρωση του πιλοτικού σταδίου, το υπουργείο Εργασίας και ο e-ΕΦΚΑ σκοπεύουν να επεκτείνουν αυτή την υπηρεσία και στους μισθωτούς και μη μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Όπως εκτιμούν στελέχη του e-ΕΦΚΑ, ειδικά για τους εν δυνάμει συνταξιούχους με διαδοχική ασφάλιση, η προληπτική ενημέρωση θα λειτουργήσει ευεργετικά, για να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος αναμονής, καθώς θα έχει γίνει όλη η απαραίτητη προεργασία.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω δράση εντάσσεται σε μία συνολική προσπάθεια του e-ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση όλων των συνταξιοδοτικών εκκρεμοτήτων και την ολοκλήρωση του πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού του. Ήδη, όπως αναφέρουν στελέχη του φορέα, έχει μειωθεί αισθητά ο όγκος των εκκρεμών συντάξεων, όπως επίσης και ο χρόνος απονομής των συντάξεων, ενώ, παράλληλα, έχει αναβαθμιστεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών, με τις νέες υπηρεσίες που αναπτύσσει.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, δηλώνει ότι, με καινοτόμες υπηρεσίες, όπως η ενημέρωση των υποψήφιων συνταξιούχων έξι μήνες, πριν από τη συνταξιοδότησή τους, αλλάζουμε και βελτιώνουμε τη σχέση κράτους-πολίτη. «Πέρα από τις μεγάλες τομές του ψηφιακού μετασχηματισμού, χτίζουμε την επόμενη ημέρα του e-ΕΦΚΑ πάνω στις καθημερινές μικρές ή μεγαλύτερες νίκες. Μία από αυτές είναι να ενημερώνει ο e ΕΦΚΑ για την προεργασία που πρέπει να γίνει, ώστε να συντομευθούν οι διαδικασίες απονομής. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την επιτυχία του "επιθετικού marketing", που εντάσσεται σε ένα πλέγμα δράσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στους ασφαλισμένους μας» υπογραμμίζει ο κ. Βαρβέρης.

Ανταπόκριση των πολιτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, σε όλη τη διάρκεια της πρώτης πιλοτικής διαδικασίας, καταγράφηκε έντονο ενδιαφέρον από τους πολίτες, οι οποίοι έκριναν ιδιαίτερα ωφέλιμη τη δράση και δήλωσαν την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν άμεσα όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την καταμέτρηση του ασφαλιστικού τους βίου.

Με βάση τα στοιχεία του φορέα, έως τώρα, το σύνολο των επαφών προς ενημέρωση ανήλθε σε 1.359.

- Ενημερώθηκαν 1.338 επαφές.

- Συνολικές προσπάθειες επικοινωνίας 4.583 (Success Rate: 98,45%).

- Μη ενημέρωση 182 επαφές.

- Τα μη απαντημένα αποτέλεσαν το 13% της συνολικής βάσης.

- Λανθασμένος αριθμός επικοινωνίας μόλις το 0,6% από τη συνολική βάση των 1.359.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σε καμία περίπτωση, ο e-ΕΦΚΑ δεν θα ζητήσει από τους ασφαλισμένους να δώσουν ειδικά δεδομένα ή στοιχεία σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

