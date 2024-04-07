Οι 25 ανήλικοι, που προσήχθησαν χθες το βράδυ, από την περιοχή της Γλυφάδας, αφέθηκαν, τελικά, ελεύθεροι, αφού, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία, μετά από πληροφορίες που είχε για ραντεβού ανηλίκων για συμπλοκές, προχώρησε το βράδυ σε 25 προσαγωγές, στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου της Ευρυάλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

