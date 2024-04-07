Λογαριασμός
Ελεύθεροι οι 25 ανήλικοι που προσήχθησαν χθες από τη Γλυφάδα - Δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους

Η Αστυνομία, μετά από πληροφορίες που είχε για ραντεβού ανηλίκων για συμπλοκές, προχώρησε το βράδυ σε 25 προσαγωγές 

Ελεύθεροι οι 25 ανήλικοι που προσήχθησαν χθες από τη Γλυφάδα

Οι 25 ανήλικοι, που προσήχθησαν χθες το βράδυ, από την περιοχή της Γλυφάδας, αφέθηκαν, τελικά, ελεύθεροι, αφού, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία, μετά από πληροφορίες που είχε για ραντεβού ανηλίκων για συμπλοκές, προχώρησε το βράδυ σε 25 προσαγωγές, στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου της Ευρυάλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Γλυφάδα συμπλοκή ανήλικοι
