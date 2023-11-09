Τον γύρο του διαδικτύου κάνει από χθες ένα βίντεο χρήστη του TikTok, ο οποίος ταξίδεψε αεροπορικώς από την Σαντορίνη στην Αθήνα.

«Πρωταγωνιστής» είναι ο νεαρός πιλότος του αεροσκάφους, ο οποίος ενημερώνει ενθουσιασμένος με απλό, κατανοητό και… καθημερινό τρόπο - και αρξετό χιούμορ - ότι έφτασαν νωρίτερα στον προορισμό τους.

«Η προσγείωση αναμένεται περίπου σε 8 λεπτά. Δηλαδή να προσγειωνόμαστε 23:15 αντί για 23:50. Δηλαδή 35 λεπτά νωρίτερα. Δεν γίνονται αυτά ούτε στα παραμύθια και τα κάνουμε πραγματικότητα. Ρεκόρ, ρεκόρ σήμερα ο χρόνος.

Ο καιρός είναι θαυμάσιος, με κάποιες σποραδικές μόνο νεφώσεις στην Αθήνα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο έδαφος είναι 18 βαθμούς Κελσίου.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας στην πτήση αυτή, γι' αυτό κι εμείς σας υποδεχόμαστε τόσο γρήγορα και τόσο υπέροχα, για να έχετε μια απολύτως τέλεια πτήση για να την ευχαριστηθείτε και να την θυμάστε.

Καλό σας βράδυ και να περνάτε καλά, ευχαριστώ πολύ», είπε στους επιβάτες.

@nikolaoskardaras Ο Θεούλης ο πιλότος το βίντεο τραβηγμένο από εμένα γυρνώντας σήμερα το βράδυ από την Σαντορίνη και τα χιλιόμετρα πραγματικά εωσότου να χαθεί το σήμα από το δορυφόρο ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikolaos Kardaras

Τα σχόλια των χρηστών για τον «θεούλη» πιλότο που έφτιαξε την διάθεση των επιβατών ήταν εγκωμιαστικά:

«Τουλάχιστον τον ακούς και τον καταλαβαίνεις !!!» εγραψε ένας.

«Ευτυχώς καταλαβαίνεις και την πτήση και σου φτιάχνει και λίγο τη διάθεση πολύ σημαντικό» σχολίασε κάποις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.