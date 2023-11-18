Προβλήματα προκλήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν από το πρωί στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί από τις πρωινές ώρες 22 κλήσεις με αιτήματα την απομάκρυνση δέντρων που ξεριζώθηκαν από τις ριπές του ανέμου.

Μέχρι στιγμής πυροσβέστες επενέβησαν σε 18 περιπτώσεις που αφορούσαν πτώσεις δέντρων, στους δήμους Θεσσαλονίκης, Δέλτα, Καλαμαριάς και Παύλου Μελά.

Το σκηνικό του καιρού άλλαξε απότομα, δυνατοί άνεμοι που φθάνουν και τα 9 μποφόρ πνέουν στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία μειώθηκε αισθητά.

