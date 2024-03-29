Ανακοίνωση σχετικά με την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5.7 στην κλίμακα Ρίχτερ ανατολικά των Στροφάδων εξέδωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδικότερα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο τονίζει:

«Την 29η Μαρτίου 2024 και ώρα 09:12:48.74 είχαμε ανατολικά των Στροφάδων πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση με μέγεθος 5.7 στην κλίμακα Richter. Πριν τον σεισμό αυτό και ώρα 09:11:54.78, δηλαδή πριν από 53.96 δευτερόλεπτο σημειώθηκε προσεισμός στην ίδια περιοχή. Το αυτόματο σύστημα εντόπισε άμεσα και σωστά την ύπαρξη δύο σεισμών και μάλιστα υπολόγισε και τα επίκεντρα στη σωστή θέση. Ωστόσο, ενώ το μέγεθος του δεύτερου ισχυρού σεισμού υπολογίστηκε σωστά, ο προσεισμός εμφανίστηκε με λάθος μέγεθος στην αυτόματη λύση.

Ο λόγος ήταν ότι για όλα τα αυτόματα συστήματα, ο υπολογισμός του μεγέθους βασίζεται τυπικά σε ένα διάστημα (παράθυρο) καταγραφής 120 δευτερολέπτων για τον κάθε σεισμό. Αυτό γίνεται, ώστε η μέτρηση να περιλαμβάνει ικανό αριθμό σταθμών στους υπολογισμούς, ακόμα και για την περιοχή του Ελληνικού τόξου αλλά και τις συνοριακές περιοχές της Ελλάδας. Στην εν λόγω περίπτωση, το αυτόματο σύστημα για τον υπολογισμό του μεγέθους του προσεισμού χρησιμοποίησε παράθυρο στο οποίο είχε ήδη εισέλθει ο μεγάλος σεισμός και έτσι επηρεάστηκε.

Η βάρδια Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του ΕΑΑ ταυτοποίησε άμεσα την ύπαρξη του λάθους στο μέγεθος, ωστόσο, έπρεπε να στείλει άμεσα την επείγουσα προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι, αφού το μέγεθος του σεισμού ήταν Μ 5.7 (άνω του Μ 5.5). Η προειδοποίηση τσουνάμι ολοκληρώθηκε σε ελάχιστο χρόνο και συγκεκριμένα μόλις σε 6 λεπτά (9:18).

Αμέσως μετά, στις 9:21:28 (3 λεπτά μετά) είχε ολοκληρωθεί η λεπτομερής λύση του ισχυρού σεισμού και στις 09:23:17 (1 λεπτό και 49 δευτερόλεπτα μετά) διορθώθηκαν και τα στοιχεία του προσεισμού».

Καταλήγοντας υπογραμμίζει: «Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ αντέδρασε ψύχραιμα και υπεύθυνα, ακόμα και σε αυτή την πολύ δύσκολη περίπτωση σεισμού (προσεισμός με διαφορά δευτερολέπτων και ανάγκη προειδοποίησης τσουνάμι) και ανακοίνωσε τις ορθές λύσεις στον ελάχιστο δυνατό χρόνο».

