Τέσσερα χρόνια φυλάκιση σε 49χρονο ΑμεΑ για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη έναντι αμοιβής

Σε φυλάκιση τεσσάρων ετών καταδικάστηκε 49χρονος ΑμεΑ επειδή τέλεσε γενετήσιες πράξεις με 16χρονη, έναντι αμοιβής. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο ενόψει του Εφετείου, ενώ του επέβαλε και χρηματική ποινή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ανήλικη φιλοξενείτο σε ορφανοτροφείο και κατά τις εξόδους της, όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς ενώπιον ψυχολόγου, εκδιδόταν στις πιάτσες του αγοραίου έρωτα της οδού Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη.

Το ίδιο συνέβη και κατά την ημέρα του επίδικου συμβάντος, τον περυσινό Ιούνιο. «Με ρώτησε πόσο ετών είμαι και του είπα 17.5, δηλαδή έναν χρόνο μεγαλύτερη από όσο είμαι» ανέφερε η παθούσα στην προανακριτική της κατάθεση, που διαβάστηκε στο δικαστήριο.

Όταν ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να πληρώσει το συμφωνημένο ποσό των 50 ευρώ για τις υπηρεσίες που του προσέφερε, εκείνη αντέδρασε. «Για να τον αναγκάσω να πληρώσει πήρα το κινητό του και έτρεξα έξω από το αυτοκίνητο», είπε. Περαστικός άκουσε φωνές και ειδοποίησε την Αστυνομία η οποία επιλήφθηκε συλλαμβάνοντας τον 49χρονο.

Στην απολογία του ο ίδιος ανέφερε ότι η καταγγέλλουσα φαινόταν πιο μεγάλη, ενώ αρνήθηκε όσα του καταμαρτύρησε, λέγοντας ότι δεν συνέβη κάτι μεταξύ τους. «Μπροστά στους αστυνομικούς έδωσα τα χρήματα για να μου δώσει πίσω το κινητό», είπε, καθισμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, καθώς ζει με ακρωτηριασμένο πόδι και χέρι.

Το Δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής μέχρι το Εφετείο. Σχετικό αίτημα είχε υποβάλει και η υπεράσπισή του, κάνοντας επίκληση στην ανήλικη κόρη του την οποία μεγαλώνει μόνος του και η οποία τον φροντίζει, όπως είπε.

«Όσο υπάρχουν άνθρωποι που θα επιδιώκουν το αγοραίο έρωτα, τόσο θα συντηρείται αυτό το αποτρόπαιο φαινόμενο» τόνισε η εισαγγελέας της έδρας αναφερόμενη στην ανηλικότητα της παθούσας, ενώ ζήτησε την καταδίκη του κατηγορούμενου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

