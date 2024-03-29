Σήμερα, Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη συμμετοχή μαθητών/τριών στις διαδικασίες εισαγωγής τους σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) ή Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.). Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024.

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων είναι προσβάσιμη στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Στον παραπάνω σύνδεσμο είναι προσβάσιμες επίσης όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Πληροφορίες για τις αιτήσεις

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, κατά την υποβολή της αίτησής τους, μπορούν να συμπληρώσουν το κινητό τους τηλέφωνο, στο οποίο θα λάβουν τα εξής ενημερωτικά γραπτά μηνύματα (SMS):

α. για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα διαγωνισθεί ο /η υποψήφιος/α και τον κωδικό της αίτησής του/της καθώς και για τα αποτελέσματα των Πρότυπων Σχολείων, Εκκλησιαστικών Σχολείων (2 μηνύματα),

β. για τα αποτελέσματα της κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων (1 μήνυμα).

Κάθε μαθητής/ρια μπορεί να είναι υποψήφιος/α σε έως 2 Πρότυπα Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια), 1 Εκκλησιαστικό και έως 1 Πειραματικό Σχολείο (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) ταυτόχρονα. Στην περίπτωση επιλογής δύο Πρότυπων δηλώνεται η σειρά προτίμησης στην πλατφόρμα, ενώ σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας σε Πρότυπο και Πειραματικό Σχολείο θα πρέπει να δηλωθεί εκ των υστέρων η επιλογή με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα.

Επίσης, αν έχει επιλεγεί ταυτόχρονα σε Πρότυπο Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) και Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δύο τύπους σχολείων. Από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται επίσης ένα (1) Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο/η υποψήφιος/ια μαθητής/τρια επιθυμεί να είναι επιλαχών/ούσα.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, σε περίπτωση ισοβαθμίας στα Πρότυπα Σχολεία, είναι Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία είναι το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Στην ως άνω δοκιμασία οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι επίσης το Σάββατο 18 Μαΐου 2024, καθώς η διαδικασία εισαγωγής στα ανωτέρω Σχολεία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη διαδικασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία. Στην ως άνω δοκιμασία οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας, μαθηματικών εννοιών και Θρησκευτικών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο (όσοι ενδιαφέρονται για εισαγωγή στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο) ή στο Γυμνάσιο (όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο). Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Το Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων έχει αναπτυχθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση, η λειτουργία και η εφαρμογή του λογισμικού της ηλεκτρονικής κληρωτίδας του καθώς και του λογισμικού για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – «Διόφαντος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.