Βίντεο από την κινηματογραφική καταδίωξη που έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λιοσίων ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Ο οδηγός ΙΧ δεν σταμάτησε σε σήμα ομάδας ΔΙΑΣ για έλεγχο στην Λιοσίων. Ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Στο βίντεο φαίνεται οι αστυνομικοί να έχουν «εγκλωβίσει» το όχημα και προσπαθούν να το ακινητοποιήσουν, ωστόσο ο οδηγός αρνείται να υπακούσει κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους. Τελικά το όχημα απομακρύνθηκε, όχι όμως για πολύ, καθώς λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε στην οδό Νιρβάνα.

Ο οδηγός συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως εντοπίστηκαν πάνω από 10 κιλά κάνναβης μέσα στο όχημα.

Πηγή: skai.gr

